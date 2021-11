Actualitzada 26/11/2021 a les 13:28

L'obligació de presentar el certificat Covid a totes les persones majors de 16 anys en els establiments de restauració, ha entrat en vigor aquest divendres, i dilluns que ve també serà obligatori per altres establiments com centres termals, instal·lacions culturals i esportives, perruqueries i centres d'estètica, allotjaments turístics i sales de jocs recreatius i d'atzar. A banda d'aquests establiments, el certificat Covid ja és obligatori en l'oci nocturn, els centres sociosanitaris i de dia, a les cases pairals, i als esdeveniments exteriors amb més de 1.000 persones i interiors amb més de 100. En els establiments de restauració, bars i restaurants, el nombre màxim de persones que es poden agrupar per taula en espais interiors és de 10, llevat que es tracti d’un nucli convivent superior. Tanmateix, aquesta xifra es pot superar enàpats de caràcter institucional o si la distància entre taules és de 2 metres i els assistents disposen d’un resultat negatiu en un test d’antigen. Aquesta prova es pot fer in situ en forma d’autotest o en establiments sanitaris autoritzats en untermini màxim de 12 hores prèvies.Tal com recorda el Govern en un comunicat, el document acredita que el seu propietari ha estat vacunat contra la Covid i han passat catorze dies des de la darrera dosi; que ha passat la malaltia i s'ha vacunat de Covid i han passat catorze dies; que ha passat la malaltia fa menys de sis mesos, que disposa d'una PCR o TMA negativa de coronavirus efectuada en les 72 hores prèvies; o bé, que disposa d'un test ràpid d'antígens efectuat en les 12 hores prèvies.El personal pot acceptar tant certificats en paper o en digital per als controls d'accés. En el cas dels emesos a Andorra, inclouen un codi QR i es poden descarregar a l'aplicació Andorra Salut o demanar als centres d'atenció primària. En el cas de les proves diagnòstiques, el certificat del laboratori privat o la farmàcia també es considera vàlid.El Govern recorda que ha habilitat una eina informàtica a través de la pàgina web www.validaqr.ad per fer la lectura dels codis QR i que no conserva cap còpia dels certificats Covid ni de les dades personals.L’anunci de les noves mesures de restricció que afecten gairebé tots els sectors dels serveis menys les botigues i els centres comercials s’ha pres amb resignació a hotels i restauració. El director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, va afirmar ahir que “no estem ni a favor ni en contra de les noves restriccions, però ens hi hem d’adaptar per salvar la temporada”. “L’any passat estàvem tancats i no ens podem permetre una altra mala temporada”, va deixar clar. Per això, tot i ser conscients que “no tothom hi estarà d’acord”, recorda que “nosaltres hem de treballar i assegurar la temporada”. Des del seu punt de vista “segurament no és la millor solució però no n’hi ha una altra”.El que té clar és que caldrà adaptar-se ràpid i informar els clients dels canvis abans que visitin el país. “Ja teníem moltes reserves fetes, sobretot pel pont de desembre, i hem d’iniciar una campanya d’informació perquè siguin conscients que se’ls requerirà el passaport Covid”, va exposar. Amb tot, va indicar que molts clients ja el portaven perquè a altres països d’Europa, com per exemple França, fa mesos que el certificat és necessari per entrar en alguns establiments.Pel que fa a la restauració, Pujol va deixar clar que s’ha demostrat que “no és un focus de contagis” però es va mostrar comprensiu que cal aplicar les mesures per la repercussió que tenen”.El sector de l’oci nocturn, en canvi, no és tan comprensiu. Carlos Nascimento, gerent de cinc locals del país, va afirmar ahir que la reducció dels aforaments, l’obligatorietat de la mascareta sumat als tests que caldran per entrar a l’oci nocturn “són una manera indirecta d’obligar-nos a tancar”.Nascimiento, a més, es queixa de l’alt nombre de controls que fa la policia i assegura que són molt estrictes. “No podem controlar tota l’estona que tothom porti ben col·locada la mascareta i és injust que sancionin el local per això”, va considerar. Entén que es limitin els moviments dels no vacunats, però afirma que en aquestes condicions no els surt a compte tenir obert i reclama al Govern que torni a oferir ajudes relacionades amb el lloguer dels locals per poder tirar endavant.