L'Agència Europa del Medicament valida la vacuna de Pfizer per als nens de 5 a 11 anys

La vacunació es podria començar a estendre als infants de 5 a 11 anys després que l’Agència Europea del Medicament (EMA) hagi recomanat ahir aprovar el vaccí de Pfizer per a aquesta franja d’edat amb una dosi inferior a la que s’administra als adults. Els científics experts de l’agència van validar els estudis clínics realitzats amb uns 2.000 nens que indiquen una efectivitat i la seguretat del vaccí per als menors comparable a la dels adults. A Andorra, el ministeri de Salut ha posat fins ara el fàrmac contra la Covid a nens de fins als 12 anys i, segons Benazet, hi ha un 54,6% de menors d’entre 12 i 15 anys que han rebut la pauta completa d’immunització. Aquest és el primer vaccí que rep l’autorització del regulador de la Unió Europea per a aquesta franja d’edat. A final de maig, l’EMA ja va aprovar l’ús de Pfizer-BioNTech en adolescents d’entre 12 i 15 anys.