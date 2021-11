Josep Carreras torna a actuar al país dues dècades després

Actualitzada 26/11/2021 a les 12:01

Josep Carreras actuarà al Principat dues dècades després d’haver passat per l’Auditori Nacional. Ho farà com sempre, amb la seva gran qualitat de veu i acompa­nyat al piano del seu inseparable Lorenzo Bavaj. “Serà un concert a casa. Ja fa tres anys que soc resident al Principat i em fa molt feliç”, va assegurar ahir el tenor durant la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment. “Serà un concert molt amable on tindré la possibilitat de compartir escenari amb la soprano Maria Soler”, va afegir. El concert, patrocinat per Crèdit Andorrà, tindrà lloc dissabte 11 de desembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i les entrades es posaran a la venda demà mateix a les dotze del migdia.“Ens hem vist obligats a reduir l’aforament al 30% per les noves restriccions sanitàries”, va fer saber el director general de Concert Studio, Martín Pérez, a més d’afegir que per accedir al recinte serà necessari el passaport Covid. “Hem intentat mantenir les entrades a un preu econòmic tot i reduir algunes localitats”, va fer saber Pérez, que va detallar que els preus variaran entre els 30 i els 180 euros. Carreras va explicar que farà un concert de cant clàssic nadalenc però amb un repertori popular apte per a tot­hom. “Serà un concert amable per a un públic que potser no estigui tan familiaritzat amb el cant clàssic”, va assegurar.