Investigació per la protesta contra el passaport sanitari

MONTANER BANALITZA EL NAZISME I EL COMPARA AMB L'ÚS DEL CERTIFICAT COVID

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, va publicar ahir un vídeo a les xarxes socials com a resposta al Govern i a la premsa per la protesta contra el pass sanitari davant l’edifici administratiu de l’executiu. Montaner va denunciar haver rebut “amenaces personals i públiques” arran de la concentració, i va relativitzar la comparació del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, amb el dictador Adolf Hitler que van exhibir una desena de manifestants. “A mi també m’han disfressat: he estat la reina, intel·ligència artificial... M’han fet i dit de tot: irresponsable, negacionista, populista... senyors de Govern no heu de tenir la pell tan fina”, va afirmar. A més, Montaner va defensar que els cartells es van fer com a crida “per no caure en els errors del passat, perquè el nazisme va començar estigmatitzant una part de la població i tothom en aquell moment ho trobava normal”.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va informar ahir al matí que el cos de policia obrirà una investigació per esclarir si la manifestació contrària al passaport Covid, que es va aplegar dimecres passat a un quart de deu del matí davant de l’edifici administratiu del Govern, “va complir els reglaments sanitaris”. En aquest sentit, Rossell va assegurar no tenir constància d’haver rebut “cap petició ni comunicació prèvia” per part dels organitzadors d’una protesta que, segons el ministre, no comptava amb els permisos corresponents per dur-se a terme.És per aquest motiu que Rossell va anunciar l’obertura d’un expedient policial, ja que va al·legar que el procediment dut a terme pels instigadors de la concentració vulnera els articles 7, 8 i 9 de la Llei de seguretat pública, que fan referència a la comunicació prèvia i la validació de la manifestació. Així mateix, la investigació també haurà d’esbrinar qui han estat els instigadors de la convocatòria davant eventuals responsabilitats que puguin derivar-se dels fets ocorreguts. En tot cas, el titular de Justícia i Interior va deixar clar que fins que no finalitzi la investigació no es prendrà cap decisió, atès que el dret a la manifestació “cal preservar-lo” en estar recollit en l’article 16 de la Constitució.