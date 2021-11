Hisenda Espanyola proposa endurir les condicions per canviar la residència fiscal

Actualitzada 26/11/2021 a les 12:33

La tendència de desenes de youtubers i influencers que han escollit canviar la seva residència d'Espanya a Andorra en els últims anys, algun dels quals com TheGrefg, Rubius o Vegetta777, que va ser dels primers, ha generat certa controvèrsia, ja que alguns d'ells van decidir deixar de tributar al país espanyol mentre que d'altres ho continuen fent.Per això, ara l'Asociación de Inspectores de Hacienda ha desenvolupat un document on demana al Govern espanyol, concretament al Ministeri d'Hisenda, una reforma en la definició de resident legal per a poder perseguir als creadors de contingut que hagin marxat del país per "eludir impostos a Espanya". El document especifica que "es posarà el focus quan aquests canvis de domicili es produeixin en territoris definits com a paradisos fiscals o de baixa tributació". La voluntat dels inspectors d'Hisenda és aconseguir una legislació que estableixi que aquests professionals que han marxat a Andorra han de ser considerats igualment residents fiscals espanyols perquè consideren, que encara que la plataforma que els paga estigui ubicada en un altre país, la majoria de les visualitzacions que generen provenen d'Espanya.En un principi, aquest canvi no afectaria els youtubers que ja han realitzat la mudança a terres andorranes, sinó que se centraria a perseguir aquells ciutadans que tinguin la intenció de realitzar aquest canvi de residència en un futur.