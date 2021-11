Actualitzada 26/11/2021 a les 12:52

Fi #FaseGroga -CG2 - Port Envalira, CG3- Accés Arcalís i CG4- Pal — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) November 26, 2021

El Servei de Mobilitat ha desactivat la fase groga a la CG-2 al port d'Envalira, a la CG-3 d'accés a Arcalís i a la CG-4 a Pal, pel que es pot circular per totes les vies del Principat sense equipaments. Per altra banda, s'ha restablert el pas de camions de més de 19 tones de circular a la RN22 i a la RN320 per entrar a França.