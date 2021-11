El Govern preveu pressupostar inversions per al parc tecnològic de cara al 2023

Actualitzada 26/11/2021 a les 06:31

L’executiu vol, de cara al pressupost del 2023, que ja es pugui incloure algun tipus d’inversió per al futur parc tecnològic que es vol crear a Andorra. Ho va anunciar ahir el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la jornada de l’Andorra International Innovation Summit celebrada sota el títol de Partnerships for leveraging innovation ecosystems. El ministre va indicar que no hi ha una partida pressupostària destinada per l’any vinent perquè encara s’ha d’aprovar la llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, la qual es troba al Consell General, i està previst que pugui estar aprovada durant el primer període de sessions del 2022. Tot i així, va manifestar que la inversió del parc tecnològic no ha de ser necessàriament pública. “Ja hi ha projectes privats al país que estan valorant la possibilitat d’impulsar un parc tecnològic”, va dir, afegint que s’ha de fer una estratègia conjunta.