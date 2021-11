El nou doble carril de la Massana s'obre el pròxim divendres

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha anunciat aquest matí que el doble carril de baixada per sortir de la Massana quedarà obert al trànsit a partir de divendres 3 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima i l'obertura de les estacions d'esquí.El doble carril anirà des de la rotonda d'Anyós fins a la del túnel de les dos Valires i tindrà una extensió d'uns 350 metres. El ministe ha apuntat que "és un lloc de congestió en hores punta i de conflicte en la mobilitat del país" i que l'objectiu és alliberar el trànsit en les hores més crítiques. Per la seva banda, la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, ha valorat molt positivament la posada en marxa del segon carril. "Estem molt contents i ho rebem amb molta satisfacció perquè tenim un gran problema de trànsit" ha expressat.L'obertura del doble carril alterarà el recorregut que fins ara feien els vehicles que venien des de la Massana i volien dirigir-se cap a Anyós. A partir de divendres hauran de seguir fins a la rotonda del túnel de les dos Valires i pujar de nou fins a la rodona d'Anyós per poder dirigir-se a la població. En aquest sentit, Filloy ha explicat que s'ha treballat "per garantir un accés directe per part dels vehicles que venen d'Anyós i un carril directe pels vehicles que baixen de la Massana, mantenint així, en tot moment, dos carrils oberts".Tanmateix, de manera puntual i sempre fora de les hores crítiques, el ministre ha informat que el carril podrà quedar tallat per acabar d'enllestir algunes tasques de pavimentació i estabilització, així com la construcció d'una vorera. La finalització definitiva de les obres es preveu pel maig de l'any que ve.