El cap de la unitat d'investigació criminal de la policia canvia d'àrea

Actualitzada 26/11/2021 a les 12:02

TRETZE "QUEIXES OFICIALS" AL PARTIT CONTRA POLÒNIA

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va afirmar ahir en roda de premsa que la policia va rebre 13 “queixes oficials” durant el partit de futbol que va enfrontar Andorra contra Polònia ara fa dues setmanes. El ministre va insistir que “totes les queixes van ser ateses”, i va manifestar que “s’ha creat una falsa alarma sobre una qüestió que no ha existit una problemàtica”, negant així tenir constància de situacions de “desbordament” com va sostenir el conseller general del PS Roger Padreny, en una pregunta parlamentària.

El director de la policia, Jordi Moreno, va anunciar ahir una reestructuració del cos que afectarà principalment els alts comandaments per “incentivar la motivació professional”. Un dels canvis més rellevants és el del cap de la unitat d’investigació criminal II, Josep Albert Rivero, que va ser cessat de les seves funcions per ser nomenat cap de la unitat d’intervenció tècnica, adscrita a l’àrea de seguretat ciutadana i grups d’intervenció tècnica. El canvi a l’interior del cos repercutirà en quatre inspectors més. El cap de la unitat d’investigació criminal passarà a ser cap de la unitat de fronteres i estrangeria. Al seu torn, el cap de la unitat de fronteres i estrangeria passarà a ser cap de la unitat de policia administrativa i suport 1 i 2. El que era inspector en cap de grups especialitzats serà nomenat cap de la unitat d’investigació operativa. Per últim, el cap de la unitat de policia administrativa i suport 1 i 2 canviarà d’àrea per esdevenir cap de de la unitat d’investigació general i tècnica. “La majoria han trobat lògics aquests canvis per contribuir a l’enriquiment professional. Els que estan sempre al mateix lloc s’acomoden”, va manifestar Moreno, que va deixar clar que el segell dels canvis respon a decisions seves meditades “des de fa dos anys”.