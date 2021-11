Actualitzada 26/11/2021 a les 17:25

La Covid ha tornat a entrar a les residències de gent gran. El Govern ha informat aquesta tarda que s'han detectat "dos casos lleus" de coronavirus al geriàtric de Sant Vicenç d'Enclar entre els interns que es van diagnosticar arran del positiu d'una treballadora que es va descobrir en els cribratges periòdics que es fan als centres sociosanitaris. Salut assegura que "l'afectació és, en tots els casos, molt lleu o asimptomàtica" i assenyala que "per precaució, s'han cancel·lat les visites al centre".La residència Clara Rabassa està també afectada pel coronavirus però de moment es desconeix si hi ha residents contagiats. El cas que s'ha localitzat és el d'una treballadora en un dels cribratges i Salut està fent ara l'estudi epidemiològic per comprovar si hi ha algun padrí que ha agafat el virus.L'afectació de la pandèmia s'enfila una jornada més amb rècord de contagis dels últims mesos amb els 146 infectats registrats des d'ahir que disparen els casos actius a 811, 117 més dels que hi havia ahir dijous, i nivells dels dies de màxima incidència de l'onada de després de Nadal. El total de persones que han agafat el virus des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 16.712 i se n'han recuperat 15.770 amb 29 altes en les últimes hores.L'hospital suma un nou pacient ingressat a planta per la Covid que deixa 7 malalts en total a l'àrea de coronavirus i es mantenen 3 a l'UCI tot i que un d'ells ja no necessita ventilació mecànica.La incidència als centres educatius creix de nou amb 55 aules en vigilància activa, cinc tancades i mig centenar amb part dels escolars confinats, i hi ha 47 classes en vigilància passiva, quinze més que ahir. El Govern recorda en l'actualització sanitària d'avui que el British College resta tancar fins al dilluns perquè hi ha "positius en la majoria de les seves aules".El pla de vacunació evoluciona a l'alça amb 991 noves dosis administrades ahir i 113.787 vaccins en total. Les noves inoculacions corresponen a 19 primeres punxades, 80 de segones i 892 de terceres que sumen 4.224 injeccions posades.