Unicef destina a l'assistència sanitària d'infants els 21.612 euros dels Encants Vintage

Actualitzada 23/11/2021 a les 07:35

La vuitena edició dels Encants Vintage que es va celebrar entre el 17 i 19 de novembre va recaptar 21.612,00 euros, els quals seran destinats a l’entitat Insaka-Zàmbia per a uns projectes adreçats a garantir i promoure l’atenció sanitària a infants i cuidadors de diferents comunitats.La iniciativa, impulsada per Unicef Andorra, va posar a la venda articles de moda nous i de segona mà. L’organització va valorar ahir en un comunicat de manera positiva l’acollida d’aquesta nova edició dels Encants Vintage. A més a més, va informar l’entitat, es mantindrà a la venda l’estoc que no s’ha venut en el seu local. Per poder accedir a aquest productes i continuar amb la tasca solidària, Unicef tornarà a obrir periòdicament el local per poder completar així l’aportació als projectes solidaris.