Troben el cos sense vida d'una dona al parc del Segre de la Seu

Actualitzada 23/11/2021 a les 06:27

Els mossos d’esquadra i la guàrdia urbana de la Seu d’Urgell van localitzar ahir al matí el cos sense vida d’una dona, veïna de la capital de l’All Urgell, al canal d’aigües tranquil·les del Parc del Segre. Els cossos de seguretat van rebre l’avís quan faltaven cinc minuts per a les nou del matí. Van ser advertits dels fets per una dona que es trobava a l’equipament. Els mossos d’esquadra han obert una investigació per conèixer les causes de la mort. Fonts de la guàrdia urbana van explicar que, segons els primers indicis, la dona, de 57 anys i de nacionalitat romanesa, no presentava signes de violència.