La tercera dosi va vent en popa

LES VEGADES QUE CALGUI

Il·lusió, convicció i absència de tota mena de dubtes. Aquests són els tres adjectius que defineixen l’estat d’ànim generalitzat que es respirava ahir davant de l’entrada del dispositiu de vacunació de la plaça de braus, que va obrir de nou les seves portes per administrar la tercera dosi de la vacuna a la població de 65 anys o més. “Penso que ens l’hem de posar tots sí o sí perquè això no s’acabarà mai. I, si cal, obligar tot­hom”, va comentar convençuda la Cristina, de 72 anys, després d’haver rebut la seva dosi particular. “És la seguretat d’anar a tot arreu sense haver de patir. D’aquesta manera no ens posem malalts i no acabem a l’UCI. És molt senzill!”, va comentar. Dins la sala d’espera, l’Erminda i el seu marit esperaven asseguts els 15 minuts d’observació posteriors a la vacuna. “En tenia ganes. Abans que em convoquessin ja estava convençudíssima de venir a posar-me-la”, va assegurar l’Erminda, de 65 anys. Al seu costat, ell explicava que encara no l’havien convocat perquè havia contret el virus i havia estat ingressat dues setmanes a l’UCI en coma. “No entenc com encara hi ha gent que hi està en contra. Si et tiren un salvavides, com és que hi ha gent que no s’hi agafa?”, es va preguntar. Uns metres més enllà, l’Imma, exsanitària i entesa en la matèria, ho tenia clar. “Sempre critiquem la joventut i penso que com a persones grans hem de donar exemple”, va remarcar, a més d’explicar que per la seva feina sempre havia tingut molt clar que havia de respectar les mesures sanitàries. “No tinc cap problema a posar-me aquesta vacuna. És més, penso que la gent se’n posa de més desconegudes com les que es necessiten per viatjar a països exòtics i ningú es queixa”, va assenyalar. “Ara és una pandèmia i me la poso perquè toca. I si més endavant en calen més, també me les posaré”, va afegir convençuda. La Maria Lluïsa, de 70 anys, va coincidir amb ella. “Si he de tornar una quarta o una cinquena vegada, tornaré. Les que facin falta”, va assegurar. “Ens dona molta més tranquil·litat, tot i que també és cert que nosaltres anem a tot arreu amb mascareta”, va deixar clar en Joaquim, de 73 anys, acompanyat de la seva dona.L’entrada del recinte va patir llargues cues en certs moments del dia, un fet que va generar queixes entre els padrins i els acompanyants. En Jaume, de 66 anys, va expressar la seva opinió mentre esperava pacient el seu torn. “No em fa gens de gràcia vacunar-me però ho faig. Penso que no és demostrable al 100% que la vacuna és efectiva i vacunar tan seguit no s’havia fet mai abans fins ara.”