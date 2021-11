Detinguts dos homes amb 412 grams de marihuana

Actualitzada 23/11/2021 a les 11:12

La policia va detenir diumenge al migdia dos homes, un resident de 32 anys i un no resident de 50, a Sant Julià de Lòria acusats d'un presumpte tràfic d'estupefaents. Segons un comunicat del cos, l'operació antidroga "Tim" va començar fa dos mesos després de detectar moviments sospitosos en un domicili d'Escaldes-Engordany que van alertar als agents. Poc temps més tard, van confirmar que es tractaria d'un important punt de venda al detall de droga per la gran quantitat de gent que hi passava a totes hores.Els agents estaven fent el seguiment del resident, quan es desplaçava a Sant Julià de Lòria per comprar droga al no resident, que l'acabava d'entrar al país per la frontera del riu Runer. Va ser llavors, en ple intercanvi de 200 grams de marihuana per 400 euros, quan van procedir a la detenció dels dos implicats a l'aparcament d'un centre comercial.Posteriorment, la policia va entrar al domicili del detingut resident i va trobar més marihuana i diversos elements que l'involucrarien en el tràfic de drogues. Finalment, l'operació s'ha tancat amb 412 grams de marihuana i 465 euros en efectiu, a més de diversos materials per preparar les comandes com bàscules, estris per emmagatzemar al buit, entre altres. La policia especifica que la investigació segueix oberta i no descarta més detencions