La despesa en Educació puja fins als 81 milions d'euros, un 0,9% més que el 2019

La despesa pública en Educació es va incrementar l’exercici del 2020 un 0,9% respecte a la registrada el 2019, fins assolir els 81 milions d’euros, segons va informar ahir el departament d’Estadística. La pujada de la despesa es concentra a la segona ense­nyança, que registra un augment del 13%, mentre que en batxillerat l’increment és del 5% i en les escoles bressol, del 2,1%. Contràriament, la despesa relacionada amb l’ensenyament superior va decréixer un 4,4% i la de maternal, un 3,7%.La inversió de l’administració pública representa un 3,2% del PIB. En comparació, aquests 81 milions del 2020 estan quatre dècimes per sobre de la xifra del 2019. Pel que fa al detall, un total de 44,67 milions d’euros s’han destinat a despeses de personal, xifra que suposa un increment del 0,7%. Les quantitats no inclouen les aportacions que fan Espanya i França per als seus sistemes educatius. Segons va informar Estadística, les aportacions fetes per les dues administracions veïnes han ascendit a 32,9 milions d’euros, 200.000 més que el 2019.