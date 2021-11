Vilarrubla viu la situació “amb gran tristesa” perquè “l’educació és un dret fonamental”

L’alumna del Lycée Comte de Foix a qui van prohibir portar el hijab a l’escola i el seu germà bessó d’onze anys segueixen sense anar a classe. En total, ja han passat més de dos mesos des que la mare va denunciar a la policia el centre per aquesta prohibició i va deixar de portar els menors a l’escola en senyal de protesta. De moment, no hi ha data prevista perquè reprenguin les classes.

La ministra d’Educació i Ense­nyament Superior, Ester Vilarrubla, va compartir ahir que “des del ministeri d’Educació vivim amb gran tristesa sempre que un alumne no va a