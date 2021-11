Actualitzada 23/11/2021 a les 11:04

L'empresa aduanera Fornesa va celebrar dissabte passat cent anys d'activitat amb un concert de l'Orquestra Cadí on hi van assistir uns 200 convidats que van poder escoltar obres de Vivaldi, Greieg i Svendsen i algunes bandes sonores de pel·lícules emblemàtiques a més d'alguns temes de música popular.La societat que es va fundar per treballar a la frontera hispano-andorrana el 1920, ha hagut de celebrar la data un any més tard del seu centenari per les restriccions de la Covid.