El PS demana estudiar el tancament de Ctrasa

Actualitzada 23/11/2021 a les 12:02

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha presentat una esmena al projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa per a que s'iniciï un estudi en un termini màxim de nou mesos. La finalitat de l'estudi seria analitzar l'obsolescència del centre, amb la mirada posada a un possible tancament l'any 2035.Així ho ha afirmat el conseller general Roger Padreny, qui ha assegurat que “és necessari que s'elabori un pla de dimensionament i obsolescència per un periode comprés entre 2022 i 2035”. La voluntat del PS és que “aquest projecte de llei s'ha de connectar amb el també projecte de llei d'economia circular” i considera que si l'objectiu és reduir la generació de residus caldria analitzar la viabilitat de la planta de tractament.