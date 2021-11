Actualitzada 23/11/2021 a les 05:50

El nombre de nous positius s’ha disparat aquest cap de setmana després que el ministeri de Salut hagi registrat 213 contagis des de divendres. La pandèmia torna a xifres de persones amb la malaltia activa que no es veien des del març passat, ja que ahir el ministeri en tenia registrades 523. Un nombre similar al del 27 de març, quan hi havia 522 casos actius, en plena fase d’ascens de la quarta onada de la Covid-19. L’increment del cap de setmana suposa que hi ha 138 persones més amb el virus actiu i un total de 16.299 afectats per la infecció des del març del 2020, quan es va donar per iniciada la pandèmia a Andorra.La situació a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell empitjora tot i que no al ritme que ho fa el nombre de persones contagiades. Empitjora perquè, tot i que hi ha un pacient menys que divendres, els quatre ingressats que hi ha tenen més gravetat ja que hi ha tres malalts amb el virus a la unitat de cures intensives (UCI). Dos dels pacients que hi ha a l’UCI de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell necessiten ventilació mecànica. Cal recordar que l’última actualització de la pandèmia, la de divendres passat, deixava tres afectats a la planta Covid del centre hospitalari i ahir només n’hi havia un, segons les dades facilitades per Salut. Les persones que han superat la infecció augmenten a 15.646, amb 75 altes des de divendres.El Govern va informar ahir que avui es farà un cribratge a tots els alumnes del British College perquè “s’han detectat diversos positius a diferents classes”. El centre ja va tancar l’ensenyament presencial deu dies el gener passat pel contagi de professors que impedia el desenvolupament de les classes. L’afectació al sistema educatiu augmenta de manera notable després del cap de setmana perquè el nombre d’aules amb part dels alumnes confinats passa de les 29 que hi havia divendres a 48 en el balanç d’ahir. Les classes amb tots els escolars aïllats continuen sent dues, com la setmana passada, i en vigilància passiva hi ha 30 grups educatius, dos més que divendres.