Conferències sobre l'encaix d'Andorra a la Unió Europea

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) i la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) han organitzat per dimarts que ve les Jornades de la Societat Andorrana de Ciències a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella sota el nom "Andorra, i el seu encaix positiu amb la Unió Europea". En total, s'han preparat una trentena de conferències per incidir en la relació entre la UE i el Principat. Entre els ponents, hi participaran els ex caps de Govern com Albert Pintat o Marc Forné a més d'empresaris o els directors de FEDA i Andorra Telecom, Albert Moles i Jordi Nadal.