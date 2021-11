Alerta groga per nevades a partir de 1.500 metres

Alerta metereològica per nevades per a avui

Actualitzada 23/11/2021 a les 10:58

#avís_groc per sobre dels 1.500 metres️a #Andorra

Les acumulacions de precipitació seran més imporatnts a l'estdel país, on fins demà al migdia es poden acumular20 cm a 2.500 metres, 15cm a 2.000 i 5 cm a 1.500



Tots els detalls del pronòstic a▶️ https://t.co/jkWn0gOPlR https://t.co/yHEM4b8dJ0 pic.twitter.com/B77YcgzK6P — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) November 23, 2021

Les nevades generalitzades anunciades per avui deixaran gruixos importants que han fet activar l'alerta groga a partir de 1.500 metres, segons ha informat el servei de Meteorologia. La previsió indica que la pertorbació que portarà les precipitacions s'acosta ja al Principat i que la cota de neu "pot situar-se al voltant dels 1.400 metres, però tindrà tendència a pujar durant la tarda. A la nit pot tornar a baixar fins als 1.300".Meteorologia preveu que les nevades deixin acumulacions importants a l'est del país amb gruixos fins demà al migdia de 20 centímetres a 2.500 metres, de 15 centímentres a 2.000 metres i de 5 centímetres a 1.500 metres. El vent serà moderat a tot Andorra amb ràfegues fortes de fins a 70 quilòmetres per hora a les zones més altes. Les nevades es mantindran fins a divendres segons les previsions publicades avui pel servei metereològic.Protecció Civil recorda que és necessari portar el vehicle equipat per circular amb neu a la calçada i consultar l'estat de les carreteres abans de fer qualsevol desplaçament.