Resident de 33 anys, va atropellar lleument una noia de 23 a la sortida d’una discoteca

L’home de 33 anys que la policia va detenir la matinada de dissabte a diumenge per atropellar una jove a la sortida de la discoteca conduïa un vehicle amb vuit ocupants més. Ho indica el balanç setmanal de detencions de la policia, en què també s’assenyala que el jove conduïa amb una taxa d’alcohol de 0,84 g/l i que va donar positiu per drogues a la prova salival de tòxics. L’home va marxar del lloc dels fets i va ser interceptat poc després amb vuit persones més en un vehicle amb una capacitat per a cinc. Segons la policia, a