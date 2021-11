Tercera dosi massiva

Actualitzada 22/11/2021 a les 12:25

Desenes de persones estan acudint des de primera hora del matí a la plaça de braus per rebre la tercera dosi del vaccí contra la Covid. El centre de vacunació ha tornat a obrir les portes per administrar el fàrmac a les persones majors de 65 anys que han estat convocadades pel ministeri de Salut en una nova convocatòria massiva per augmentar la immunització contra el virus i frenar la pandèmia.