SPD critica que els comptes del Govern estan “fora de control” degut a la despesa

L’excap de Govern i president de Progressistes-SPD va assegurar dissabte davant l’assemblea del seu partit que el pressupost de l’Estat es troba “completament fora de control en el qual la despesa corrent incideix constantment en l’augment del desequilibri dels comptes públics”. Al mateix temps, Bartumeu va incidir en què a aquesta circumstància “s’afegeix la voluntat del Govern de seguir pel camí de l’endeutament, sense que s’adopti d’un pla global per assegurar l’estabilitat i el redreçament del país”.La formació política va celebrar la primera assemblea després de la sortida de la pandèmia. Una trobada en la qual van abordar assumptes de l’actualitat política, com ara la situació del sector bancari andorra i l’acord d’associació amb la UE.Pel que fa a la situació bancària, Bartumeu va reiterar que els moviments d’adquisició que està vivint el sector poden comportar conseqüències negatives com ara la pèrdua de llocs de treball o el debilitament de la competència i els subsegüents greuges per als clients.Envers l’acord d’associació, l’excap de Govern va recordar que la idea parteix del seu equip en 2010 i va demanar a l’actual executiu més transparència pel que fa a la documentació de l’acord, així com la necessitat d’impulsar el debat públic sobre la UE. L’assemblea també refrendà l’acció de les conselleres de comú Cristina Montolio (Ordino) i Meritxell Pujol (Andorra la Vella).