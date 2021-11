RTVA i el Diari d'Andorra encapçalen els Premis Pirene 2021

Actualitzada 22/11/2021 a les 13:36

El Premi Pirene 2021 ha tornat després d’un any d’aturada provocat per la pandèmia replet d’accèssits. Els mitjans més premiats han estat, per una banda, el Diari d’Andorra pels reportatges de premsa escrita ‘Efectes de la Covid’ de la periodista Lídia Raventós i ‘Mirar la mort als ulls’ d’Adrià Esteban i, per l’altra, Ràdio Televisió d’Andorra pels treballs audiovisuals ‘13.02.2020. La reacció d’Andorra a la crisi de la Covid-19’ de la comunicadora Marta Paixà i ‘L’oposició del gènere. Les dificultats del col·lectiu’ de Laura Cugat i Desirée Sala. El jurat també ha volgut fer una menció especial als treballs de premsa escrita d’Eva Clausó per ‘Una pionera de muntanya’ i ‘La Andorra pirineísta’ d’Alberto Martínez, qui va traspassar recentment. La sèrie de càpsules audiovisuals ‘Bestioletes’ de Xavier Balmes i Jordi Tena, emès per Diari TV, també ha rebut una menció en la categoria de Reportatge mediambiental.

El jurat d’aquesta 25a edició del premi ha valorat 17 reportatges provinents de Catalunya, Aragó i del Principat d’Andorra en llengua catalana i castellana: 9 d’ells de premsa escrita i 8 inscrits en la categoria audiovisual. “Aquesta edició no ha estat com les anteriors. Els professionals de la comunicació heu patit especialment la situació. Heu esdevingut especialistes en medicina per poder fer entenedores qüestions científiques molt complexes. Cal agraïr-vos el vostre paper imprescindible en la societat” ha manifestat la ministra de cultura, Sílvia Riva.