“La realitat andorrana hauria de ser més propera als mitjans de Catalunya”

Parlem amb el comunicador sobre la situació del periodisme en català, la tasca dels mitjans andorrans i la figura d’Àlex lliteras

Antoni Bassas va visitar aquest divendres el Principat per participar en l’homenatge que l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) va organitzar per recordar Àlex Lliteras, que va morir l’any passat. Com ell, va dirigir durant molts anys un programa matinal de ràdio. Conversem amb ell, doncs, sobre la seva figura i el paper del periodisme.



Quina relació mantenia amb Àlex Lliteras?

Vaig coincidir amb ell només una vegada. Em va entrevistar una vegada a la ràdio i allà vaig tenir l’oportunitat de conèixer-lo. Recordo que ens vam poder saludar a la pausa publicitària abans de començar i l’entrevista va ser