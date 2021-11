Actualitzada 22/11/2021 a les 12:05

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de la Seu d'Urgell han localitzat el cos sense vida d'una dona, veïna de la Seu, al canal d'aigües tranquiles del Parc del Segre. L'avís rebut a les 8:55 del matí, el va donar una dona que es trobava a l'equipament. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per conèixer les causes de la mort. Fonts de la Guàrdia Urbana han explicat que segons els primers indicis, la dona, de 57 anys i de nacionalitat romanesa, no presentava signes de violència.