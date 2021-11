La despesa en educació augmenta fins a 81 milions

Actualitzada 22/11/2021 a les 10:33

Andorra va destinar 81 milions d'euros l'any passat a cobrir la despesa educativa que representa un increment del 0,9% en comparació amb el 2019, segons informa Estadística aquest matí. El total inclou les quantitats que van destinar a l'àmbit de l'ensenyament el Govern, els comuns, la Universitat d'Andorra, l'Institut d'Estudis Andorrans, l'Escola de Formacions de Professions Esportives i de Muntanya i l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament superior d'Andorra i no inclou les aportacions d'Espanya i França per als seus sistemes educatius. Els diners aportats per les dues administracions veïnes han ascendit a 32,9 milions d'euros, 200.000 més que els del 2019.El departament d'Estadística indica que la despesa pública del 2020 suposa un 10% de liquiditat total de les administracions públiques i se situa mig punt percentual per sota de la xifra de l'any anterior i atribueix la baixada "a l'esforç realitzat per l'administració públicaen les despeses imprevistes fruit de la crisi sanitària". El pes de la despesa educativa en el PIB és d'un 3,2%, quatre dècimes per sobre de la xifra del 2019 que també tenen relació amb la crisi de la Covid què ha comportat una baixada del PIB. El recull de dades precisa que dels 81 milions totals 44,67 han estat per fer front a les despeses de personal, un 0,7% menys que l'any anterior.Estadística detalla que la pujada de la despesa en educació en concentra en la segona ensenyança que registra un augment del 13% en l'últim any, en batxillerat ascendeix un 5% i en les escoles bressol un 2,1%. L'ensenyament superior baixa un 4,4% i maternal un 3,7% segons les dades publicades aquest matí.