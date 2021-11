L'oposició farà noves aportacions al Pacte d'Estat de Salut

Actualitzada 22/11/2021 a les 19:59

El Govern s'ha reunit aquesta tarda amb els líders dels grups parlamentaris del Consell General per parlar sobre el Pacte d'Estat de Salut. Els dos grups de l'oposició, el PS i Terceravia ja han fet les primeres valoracions al document, que estudiaran en els pròxims dies. Els socialdemòcrates asseguren que "no estan d'acord" amb el text, ja que "hi ha molts punts que no formen part de la visió a llarg termini que ha de tenir un Pacte d'Estat de Salut". El president del grup parlamentari del PS troba a faltar l'ecofinançament, la sanitat gratuïta en certs casos, la regulació de l'activitat dels professionals sanitaris i un sistema sanitari més proper i amb més serveis. Per la seva banda, Terceravia sí que dona suport al text de l'executiu "per treballar en benefici del país", segons ha explicat el grup en un comunicat. El seu representant, Joan Carles Camp, ha declarat que a partir d'ara "treballarem el text que ens ha fet arribar l'executiu i, llavors, farem les nostres aportacions i comentaris entorn al contingut del document que ens ha entregat el Govern". La propera reunió del Pacte d'Estat de Salut se celebrarà el 15 de desembre.El Govern ha explicat en un comunicat que la proposta recull com la gestió de la pandèmia s'ha basat principalment en la difusió i el control de les mesures de protecció. Així com la coordinació amb els prestadors sanitaris, col·legis professional, i altres col·lectius i ministeris.