L'hoteleria descarta demanar la vacuna per contractar nous treballadors

Actualitzada 22/11/2021 a les 07:14

El sector de l’hoteleria i la restauració no exigirà la vacuna per contractar personal. Així ho va afirmar al Diari el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, qui va atribuir la impossibilitat d’implementar aquest requisit a la manca de mà d’obra que fa mesos que afecta, de manera greu, aquest sector. “En tema de restauració, sobretot, no tenim molta opció”, va explicar, i va seguir apuntant que “a escala del mercat local no hi ha l’obligació. Aleshores, nosaltres, amb la mancança de personal que tenim, ho fem com podem”.Per tant, les persones residents que vulguin treballar al sector de l’hoteleria i la restauració durant la temporada d’hivern no necessitaran haver rebut el vaccí contra la Covid-19. Un requisit que, en canvi, s’exigeix als temporers, que per obtenir una autorització d’Immigració al país han d’acreditar haver completat la doble pauta de vacunació; presentar el certificat de recuperació, que demostra que s’ha passat la malaltia durant els últims sis mesos, o bé haver patit la malaltia i estar vacunat contra la Covid-19 amb una dosi de la vacuna. “S’exigirà el certificat de vacunació al treballador temporer, ja que és un requisit d’Immigració, però no al treballador local”, va apuntar Pujol.Aquesta decisió contrasta amb la de les estacions d’esquí, que només contractaran personal vacunat. Així ho va explicar aquesta setmana al Diari Josep Marticella, vicepresident d’Ski Andorra, que va detallar que estan treballant “activament amb el ministeri de Salut i el de Turisme perquè el certificat de vacunació sigui imprescindible per treballar a les estacions”.Segons Ski Andorra, exigir aquest certificat no només és necessari per “garantir la seguretat dels nostres clients i la dels treballadors, així com per minimitzar els riscos perquè la temporada sigui el millor possible”, sinó per evitar “crear un greuge comparatiu entre treballadors temporers,que han de tenir el certificat mèdic per treballar al país, i els residents”. Pel que fa al personal que ja forma part de la plantilla, se’l convidarà a immunitzar-se.