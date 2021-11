Enquesta per conèixer el grau de satisfacció de la línia 1 i del Bus Exprés

Actualitzada 22/11/2021 a les 06:38

L’empresa adjudicatària de la línia 1 i del Bus Exprés, Autocars Nadal, posa en marxa a partir d’avui una enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris d’aquestes línies i activar les possibles millores. L’enquesta estarà fins al 30 de novembre, i es podrà emplenar per dos canals; el primer, a través d’un enquestador que els demanarà en persona als passatgers que responguin el qüestionari, i una altra a través d’una app i del codi QR que es trobarà als busos. Per fomentar la participació, l’empresa sortejarà un patinet elèctric entre totes les persones que enviïn les seves respostes.L’enquesta de l’any passat va tindre 427 respostes sobre la situació de diferents parades, la freqüència de pas dels autobusos i les mesures de protecció per la Covid-19. Tres de cada quatre viatgers (74,71%) es van manifestar satisfets o molt satisfets amb el servei entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.