El PS pregunta al Govern per dos contractes d'ActuaTech

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela va entrar divendres una pregunta escrita a Sindicatura dirigida al Govern en relació amb dos concursos públics internacionals que va convocar i va licitar la Fundació ActuaTech en modalitat negociada. La consellera general ha demanat sobre la base jurídica en què se sustenta i justifica la convocatòria i licitació dels concursos en aquesta modalitat, que en concret es tracten de Serveis d’acompanyament de governança, licitat el 20 d’agost del 2021 a Pricewaterhousecoopers Serveis Professionals Andorra, S.L.U per l’import de 228.690 € i als Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país qualitat de la dada, licitat el 26 d’agost del 2021 a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L. per un import de 134.198 euros. El PS argumenta que, a falta d’informació, aquest model de contractació no és a l’ordenament jurídic andorrà.