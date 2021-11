Actualitzada 22/11/2021 a les 05:58

TERCERA DOSI PER ALS TEMPORERS I NOUVINGUTS

Pel que fa als temporers i les persones nouvingudes al país, fonts del ministeri de Salut van informar que també se’ls oferirà la tercera dosi. Al tenir residència legal al país el sistema de salut els identifica i es procedirà a oferir-los la punxada de reforç relacionada al pas de sis mesos des de la data en què van rebre la segona o primera dosi, depenent del vaccí, segons van indicar les mateixes fonts. En aquest sentit, a més de les obligacions per poder viatjar, les persones que són al país per treballar a la temporada d’hivern havien d’acreditar que havien rebut la pauta completa de la vacuna que fos oficial al seu país de procedència. Respecte a això, donat el fet que gran part d’aquest col·lectiu prové de països on s’ha administrat a la ciutadania vaccins que no han sol·licitat l’aprovació de l’Agència Europea de Medicaments, i en consonància amb la circumstància que aquestes terceres dosis administrades al Principat seran aquelles de Pfizer i Moderna, el ministre Benazet va afirmar que els estudis recents no contraindiquen la punxada de vaccins diferents i va afegir que pot ser beneficiós. “És absolutament indiferent si ha rebut una línia de vacuna que et posin la tercera dosi amb una altra línia, succeeix amb moltes altres malalties i, a més, hi ha estudis que demostren que barrejar és bo per augmentar el ventall d’immunitat”, va afirmar.

El certificat Covid seguirà sent vàlid al Principat encara que correspongui per franja d’edat l’administració de la tercera dosi de la vacuna. És a dir, que una persona a qui li hagi sigut administrada la pauta completa però que no rebi la punxada de reforç del vaccí podrà seguir acreditant que està immunitzada contra el virus SARS-CoV-2 i fent ús del certificat en els locals i esdeveniments en què es requereixi. Així ho van confirmar fonts del ministeri de Salut, les quals adverteixen que si de moment es procedirà d’aquesta manera, tot està subjecte a l’evolució de la pandèmia i les mesures són susceptibles de ser modificades en un futur, com passa amb la resta de restriccions sanitàries.Avui dilluns s’inicia l’administració de la tercera dosi als majors de 65 anys i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va anunciar la setmana passada que la punxada suplementària es posarà de manera progressiva a tota la població major de 16 anys. El ministre també va indicar que la citació esdevindrà quan hagin passat sis mesos de l’administració de la segona dosi. Així mateix, també va explicar la setmana passada que el personal sanitari i sociosanitari rebrà la tercera dosi, tot i que de forma voluntària com fins a la data.Les darreres dades de vacunació al país facilitades pel ministeri de Salut mostren que s’han administrat 109.562 vaccins, dels quals 55.222 corresponen a primeres dosis, 54.032 a segones i 308 terceres. Aquestes dades suposen que el 78,2% de la població vacunable ja ha rebut la pauta completa.Les autoritats sanitàries franceses van decidir a principis de novembre que les persones majors de 65 anys i aquelles amb patologies greus rebrien la tercera dosi una volta hagueren passat sis mesos des de l’administració de la pauta completa. En relació amb aquest fet, el president de la República i copríncep francès, Emmanuel Macron, va indicar que aquestes persones tindran fins al 15 de desembre per rebre la vacuna abans que caduqui el passaport Covid.Per la seva banda, el primer ministre de Grècia, Kiriakos Mitsotakis, va anunciar a mitjans de la setmana passada en un missatge televisat que les persones majors de 60 anys que siguin candidates al fet que els hi sigui administrada la tercera dosi l’hauran de rebre en el termini d’un mes, a condició que no els caduqui el passaport Covid. Així mateix, va comminar a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula vor der Leyen, que el passaport Covid europeu caduqui als sis mesos des de la data de la pauta completa “perquè no caigui el mur d’immunitat que ja s’ha creat al continent”. Al respecte, segons informava el mitjà Politico.eu, un portaveu de la Comissió Europea va afirmar que “actualment no hi ha un període de caducitat als certificats”, però que aquesta era una qüestió sobre la qual la Comissió “estava estudiant afrontar en els propers dies”.La majoria de països europeus demanen el passaport Covid per accedir a locals de restauració, d’oci o culturals, i també per rebre visitants.Les autoritats sanitàries han decidit administrar la tercera dosi a partir dels sis mesos d’haver rebut la pauta completa.L’administració començarà als majors de 65 anys i a col·lectius vulnerables i s’esglaonarà a la resta de la ciutadania progressivament.A hores d’ara una modalitat de certificat acredita que s’ha rebut una pauta completa del vaccí amb dues dosis. Això no canvia, de moment.El certificat també acredita que s’ha passat la malaltia o una prova PCR negativa.