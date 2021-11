El COEX reforça la col·laboració amb les administracions per optimitzar els recursos

Actualitzada 22/11/2021 a les 13:21

El cap del COEX, David Plamitjavila, ha presentat avui el nou pla de viabilitat hivernal que ha de permetre garantir la seguretat a les carreteres del país durant la temporada d'hivern. El responsable del COEX ha explicat que el nou pla ha estat dissenyat tenint en compte la nova ubicació de la base central en una zona "estratègica a nivell del centre d'Andorra, que ens permet sortir més ràpidament a les diferents valls". Plamitjavila ha assenyalat que el nou pla "té per objectiu optimitzar els recursos que tenen les administracions i millorar les sinergies amb altres actors que participen en la viabilitat hivernal, com poden ser les pistes d'esquí, el túnel d'Envalira i altres organismes". Pel que fa als recursos del COEX, el seu cap ha detallat que el "major gruix de la maquinària" es troba a la base ubicada sota la rotonda de la boca est del túnel de Dos Valires, que està complementada amb la resta de bases distribuïdes a la zona de la Massana, la Cortinada i el Port d'Envalira. En aquest sentit, ha detallat que disposa de 32 màquines de treta de neu -camions, saladors i turbines- distribuïdes per tot Andorra i un equip també d'unes 32 persones que es poden incrementar en funció de l'hora del dia i la nevada, arribant a una quarantena d'efectius. "És un dimensionament que, pels 270 quilòmetres de carreteres que tenim al país, entenem que és suficient". De fet, Plamitjavila ha assegurat que Andorra és un dels països millor equipats, amb una maquina llevaneus cada 27,5 quilòmetres de carretera.El nou pla redefineix també les zones "donant més importància a la zona central amb el triangle d'Encamp, la Massana i Andorra la Vella, perquè és on se situa el 80% del trànsit en dies laborables i on volem donar un esforç més important de pressió i neteja sobretot x facilitar arribada al centre". Malgrat que aquest pla es va dissenyar l'any passat, la Covid ha fet que no es poguessin avaluar els resultats i, per tant, "aquest any serà l'examen per veure si funciona".