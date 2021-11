L’home, que en un primer moment va marxar, va donar positiu en tòxics

Els serveis d'emergències van ser requerits durant la matinada de dissabte a diumenge per atendre una jove que va ser atropellada prop de la discoteca Eivissa Experience. Els fets van passar pels volts de les 5.20 hores de la matinada quan dos conductors van iniciar una discussió. Seguidament, ja a dins del cotxe, el conductor del primer vehicle, a l’arrancar el cotxe, va fer marxa enrere i va col·lidir amb la noia, d’uns 20 anys. Després de l’incident, el conductor en qüestió va fugir i va ser controlat més endavant per la policia, on se li va practicar un control