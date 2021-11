Vela pregunta per dos concursos públics internacionals convocats per ActuaTech

Actualitzada 21/11/2021 a les 17:25

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela va entrar divendres una pregunta escrita avui a Sindicatura dirigida al Govern en relació a dos concursos públics internacionals que va convocar i va licitar la Fundació ActuaTech en modalitat negociada.La consellera general ha demanat sobre la base jurídica en la qual se sustenta i justifica la convocatòria i licitació dels concursos en aquesta modalitat, que en concret es tracten de Serveis d’acompanyament de governança que fou licitat el 20 d’agost del 2021 a Pricewaterhousecoopers Serveis Professionals Andorra, S.L.U per l’import de 228.690 euros i als Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país qualitat de la dada, licitat el 26 d’agost del 2021 a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L. per un import de 134.198 euros. “A manca d’una altra informació, no trobem al nostre ordenament jurídic aquesta modalitat de contractació que existeix en la jurisprudència dels països veïns”La pregunta es formula després d’una demanda d’informació sol·licitada pel grup parlamentari socialdemòcrata el passat 6 de setembre i que el Govern va facilitar al mes d’octubre.