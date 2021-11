SDP considera que el pressupost de l'Estat està fora de control

Actualitzada 21/11/2021 a les 13:30

La primera Assemblea de Progressistes-SDP d’ençà la sortida de la pandèmia ha tingut lloc avui, segons s'ha fet saber a través d'un comunicat. L’Assemblea, tal com s'ha informat, ha servit per desenvolupar una reflexió sobre l’actualitat política.El president, Jaume Bartumeu, durant la seva intervenció s’ha referit a la preocupació dels Progressistes pel conjunt de l’acció del Govern: “Ens sembla poc incisiva i inadaptada a les respostes que caldria a les greus contingències presents.” En relació al Pressupost de l’Estat, considera que "es troba completament fora de control en el qual la despesa corrent incideix constantment en l’augment del desequilibri dels comptes públics, i a això s’hi afegeix la voluntat del Govern de seguir pel camí de l’endeutament, sense que s’adopti d’un pla global per assegurar l’estabilitat i el redreçament del país.”Jaume Bartumeu s’ha referit també àmpliament a la situació del sector bancari andorrà, als darrers moviments d’absorció d’entitats i a les conseqüències negatives que poden comportar tant per a la llibertat de competència i concurrència com pel manteniment dels llocs de treball. I ha situat en aquest marc de canvi de model dels seriosos advertiments formulats per l’FMI el 8 d’abril d’enguany.En aquests dos temes –el pressupost de l’Estat i la reestructuració del sector bancari– i en relació a altres que també configuren l’activitat política, el president de Progressistes ha insistit en la coneguda posició del partit i ha manifestat que cal “una entesa transversal, un pressupost d’emergència nacional i un acord nacional, de tot el ventall polític andorrà per redreçar la situació i definir un nou marc.”Els treballs de l’Assemblea han estat dedicats també a escoltar i debatre els informes d’actuació dels conselleres comunals pertanyents al partit Cristina Montolio (Ordino) i Meritxell Pujol (Andorra la Vella). En acabar l’exposició, l’Assemblea ha aplaudit l’esforç i dedicació d’ambdues conselleres comunals en les seves conselleries i la seva positiva contribució al treball en comú pel progrés.La darrera part de l’Assemblea ha estat dedicada a un debat general sobre l’estat de les negociacions d’Andorra amb la Comissió Europea per l’establiment d’un acord d’associació i a la preocupant situació de les finances públiques amb l’explosió de l’endeutament.Pel que fa a les relacions amb la Unió Europea, l’Assemblea ha ratificat la ja històrica posició dels Progressistes defensant l’embrancament d’Andorra amb la Unió Europea mitjançant un acord d’associació. S’ha fet però un esment especial en precisar que defensen un bon acord d’associació i que per assolir-lo convindria que el Govern posés tota la documentació sobre la taula i acabés el doble llenguatge actual on, tot sovint, es canvia el discurs en funció de l’interlocutor.El president ha fet en aquest punt una síntesi d'allò que suposa l’adopció del cabal comunitari en els àmbits de la llibertat d’establiment d’empreses i professionals i, també, de la lliure prestació de serveis.L’Assemblea ha acordat així iniciar una campanya de defensa de la proposta d’aconseguir un bon acord d’associació, que s’ha recordat fou iniciativa del Govern que presidia Jaume Bartumeu l’any 2010, i alhora d’explicació del que entenem els progressistes per un bon acord d’associació. Es vol així impulsar el debat públic sobre la necessitat d’un embrancament més gran amb la Unió Europea i, al capdavall comprendre els continguts i el calendari de la negociació.