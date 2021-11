La segona edició de l'Enterprising Women Lab clou amb èxit

Actualitzada 21/11/2021 a les 17:39

L'Enterprising Women Lab, un esdeveniment dedicat a l'emprenedoria femenina, vaaconseguir omplir ahir la sala d'actes delComú d'Escaldes-Engordany en dues sessions destinades a explicar històries d'èxit de sis dones emprenedores i donar eines amb un taller.Segons el comunicat, L’Enterprising Women Lab va aconseguir ser la demostració del bon paper de la dona en qualsevol àmbit, sobretot en els cinc projectes que ahir al matí es van presentar amb Marta Marsà (empresaria), Rebeca Roger i Jael Pozo (veterinàries), Anna Pauner (editora), Xary Rodríguez (ciclista) i Marta Alberch (impulsora social) com a protagonistes.Les conferències, que van aconseguir omplir la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany malgrat les restriccions Covid, van començar amb els parlaments de la M.I.Sra. Judith Pallarés, l'Hble. Sra. Rosa Gili, el Sr. Marc Cornella, cap de Gestió de Persones i membre del Comitè d’Igualtat, Diversitat i Inclusió de Vall Banc, la Sra. Mònica Codina, presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra i Lara De Miguel, impulsora de l'acte.Els i les assistents van poder gaudir de les experiències de les sis dones que van pujar a l'escenari a explicar com van aconseguit l'èxit dels seus projectes personals i empresarials, en una emotiva jornada plena d'emocions al recordar els inicis de les seves carreres i les dificultats amb les que s'han anat trobant.La tarda va serel moment del taller dedicat a l'emprenedoria, on tres persones expertes dels àmbits de la psicologia (Nancy Polite) de la gestoria (Roger Lorente) i de la comunicació i màrqueting (Arnau Colominas) on els i les assistents han pogut resoldre dubtes sobre diferents problemes comuns a l'hora d'emprendre projectes.L'organització fa un balanç molt positiu de la jornada, que va assolir els objectius que esperaven tant pel que fa a les espectaculars xerrades que van fer les ponents com per la quantitat de gent que hi va assistir.L'Enterprising Women Lab seguirà amb una nova activitat el proper 15 de desembre amb l'Enterprising Women Talk titulat dona i cultura, una taula rodona dedicada a reflexionar sobre el paper de la dona en el món cultural.