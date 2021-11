L'Illa Carlemany suspèn la tradicional festa d'encesa dels llums de Nadal

Actualitzada 21/11/2021 a les 15:30

El centre comercial ha decidit suspendre el gruix de la tradicional festa d'encesa de llums de Nadal que dona el tret de sortida a les festes al centre d’Andorra per prudència i per responsabilitat, davant l’augment de casos de contagi per covid-19 de les darreres setmanes. L’any abans que esclatés la pandèmia es va celebrar una festa en què van prendre part, també, els personatges del Club Piolet i que fou conduïda per l’actor i humorista Jose Corbacho; en aquella ocasió, es van superar els quatre mil assistents.Seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, el centre comercial només es farà un petit acte a l’exterior, concretament, a l’accés nord de l’avinguda Carlemany. Allà, a partir de les sis de la tarda, tots els nens i nenes que s’hi acostin podran endur-se de record una foto amb en Piolet, la Violeta i l’Andi, gentilesa d’illa Carlemany.Des de la mateixa tarda del dijous 25, ja lluirà encesa tota la decoració d’illa Carlemany, tant la de la façana com la de l’interior. El tradicional arbre gegant presidirà, un any més, la planta baixa del centre comercial i serà el gran i especial atractiu d’enguany, perquè oferirà un espectacle de llum i so.Els onze metres d’alçada, el gran estel superior i els més de dos mil punts de llum LED que recobriran l’arbre ballaran al so de diverses melodies cada dia, en hores concretes, fins al 9 de gener. A més, l’arbre incorporarà elements en moviment, a joc amb la resta de guarniments que decoraran la galeria.