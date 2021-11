El ministeri assegura que no ha rebut cap petició i que si algú demana un vis-a-vis estudiaran si es pot dur a terme

Els interns de la presó porten des de l’inici de la pandèmia sense poder realitzar comunicacions íntimes. Unes trobades que, de moment, el ministeri de Justícia no té previst recuperar. Tanmateix, des de Govern expliquen que no han rebut cap petició per poder gaudir del vis-a-vis íntim i que, en cas que algun intern fes la demanda, s’estudiaria el protocol per poder recuperar aquest tipus de trobades.



Aquestes comunicacions segueixen congelades malgrat que el percentatge de presos que han completat la doble pauta de vacunació és molt elevat i arriba al 87,8 per cent, segons informen des del Govern. Mentrestant, el