Autocars Nadal posa en marxa una enquesta per conèixer l'opinió dels usuaris

Actualitzada 21/11/2021 a les 13:57

Autocars Nadal posa en marxa aquest dilluns 22 una nova enquesta per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris de la línia 1 i el Bus Exprés i els possibles punts de millora del servei.L’enquesta estarà activa durant nou dies, entre el 22 i el 30 de novembre, i es podrà complimentar per dos canals: d'una banda, un enquestador demanarà en persona als passatgers que responguin el qüestionari i de l'altra qui ho desitgi podrà fotografiar amb el seu telèfon o tauleta el codi QR que trobarà als autobusos i se li obrirà automàticament l'enquesta.Per fomentar la participació, l'empresa sortejarà un patinet elèctric entre totes les persones que enviïn les seves respostes. El premi vol potenciar l'anomenada nova mobilitat, més efectiva i sostenible, i en concret la mobilitat intermodal, en la qual l'usuari combina múltiples mitjans de transport en un mateix trajecte.Autocars Nadal ja va fer una enquesta l'any passat, que va tenir resposta de 427 usuaris del servei, dels quals 159 van donar les seves opinions personalment a l'enquestador, mentre que 268 ho van fer fotografiant el codi QR. En aquella ocasió, els usuaris van opinar sobre la situació de diferents parades, la freqüència de pas dels autobusos i les mesures de protecció per la Covid-19. Tres de cada quatre viatgers (74,71%) es van manifestar satisfets o molt satisfets amb el servei ofert a la L1 i al Bus Exprés.La línia 1 d'autobusos fa el recorregut entre Sant Julià de Lòria (sortida des de River Centre Comercial) i Escaldes-Engordany (Caldea). El Bus Exprés va del centre de Sant Julià al carrer de la Unió a Escaldes i fa menys parades.