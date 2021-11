Actualitzada 21/11/2021 a les 06:05

El centre penitenciari de la Comella s’ha vist forçat a activar de nou els protocols per frenar els contagis de Covid a la instal·lació després que tres interns hagin donat positiu en les proves de detecció del virus SARS-CoV-2. Segons va poder saber el Diari, aquests tres interns estan aïllats en un mòdul específic i s’ha engegat un cribratge entre la resta d’interns i de funcionaris per tal de detectar si hi ha més positius al centre. Al tancament d’aquesta edició no s’havia determinat encara si aquests positius estan vinculats al funeral en què van assistir 80 persones a la Massana, un acte en què va donar positiu un familiar del finat.El sector de l’oci nocturn es resigna a la represa de les mesures sanitàries decretades per Salut des de divendres davant l’arribada de la sisena onada del SARS-CoV-2. Fonts del sector argumenten que el fet d’haver estat tancats durant tant de temps i que ara es torni enrere en les mesures afecta sobre manera la normalitat dels locals. “Després de 15 dies funcionant amb certa normalitat, que tornem a posar la mascareta és un revés important”, assumeix Krystel Barilaro, una de les propietàries de la discoteca Eivissa Experience. Barilaro recorda que el sector va acumular 19 mesos tancat. Concretament, des de l’arribada de la pandèmia al març del 2020, fins a l’octubre del 2021 en què es va iniciar un estudi observacional que va permetre la reobertura dels locals i del que es va concloure que no hi havia cap brot de Covid que estigués directament relacionat amb el sector, segons van indicar des de les sales de ball.Per la seva banda, des del sector de l’hoteleria i la restauració, el director de la Unió Hotelera es va apuntar ahir que la mesura no afecta sobre manera els seus associats i va dir que “cal ser prudents ara per arribar de la millor manera a l’inici de temporada”.