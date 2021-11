Torna l'ús extensiu de la mascareta

Actualitzada 20/11/2021 a les 07:45

El ministeri de Salut va endurir ahir les mesures per tractar de frenar l’expansió de la sisena onada del virus SARS-CoV-2, que ja circula amb transmissió comunitària, tal com va confirmar el ministre Joan Martínez Benazet. Les mesures se centren de moment en un ús extensiu de la mascareta, que serà obligatòria a la feina independentment de la distància que hi hagi entre els treballadors. També n’és obligat l’ús a l’interior dels locals, tret exclusivament de quan s’estigui consumint. Els aforaments continuen com fins ara, però es fa obligatori l’ús del passaport Covid en esdeveniments culturals, esportius i d’un altre tipus desenvolupats en espais interiors i amb una assistència major a 100 persones, tot i que aquesta darrera obligació estarà vigent a partir de dilluns vinent. Així mateix, es recomana l’ús de la protecció facial en espais exteriors quan no es pugui garantir una distància de seguretat d’un metre i mig i quan hi hagi aglomeració de persones. A més a més, des del ministeri es demana a la ciutadania reduir les interaccions socials i fer activitats només amb el grup bombolla de convivència.Les mesures tenen lloc, segons va indicar el ministre de Salut, per un increment “progressiu” dels casos i també de la pressió hospitalària, amb la mirada posada a la situació de l’est d’Europa, on les unitats de cures intensives estan en alguns casos per sobre de la seva capacitat. El responsable del departament de Salut va indicar que en aquests països “la relació és inversament proporcional entre casos greus i vacunes”, i va afegir que “depenent del grau de vacunació tenen més o menys pressió al sistema sanitari”.Pel que fa a la situació al Principat, el ministre va explicar que “s’incrementen les mesures perquè la transmissió és comunitària”. Benazet va relatar que “tenim el col·lectiu menys vacunat [la població escolar] que és el que es va infectar i entre el qual va córrer ràpidament el virus, i en aquest moments ja hi ha infecció de persones de diverses edats”. Més enllà, va explicar que el departament va fer ahir un cribratge entre els vuitanta assistents a un funeral. Un ofici en què va donar positiu un dels familiars del finat, segons va poder saber el Diari. L’objectiu del cribratge és comprovar si hi ha hagut transmissió entre les persones que hi van assistir.Pel que fa a les dades, Salut va informar que ahir es van detectar 51 contagis nous, que eleven a 385 els casos actius. Així mateix, s’incrementa la pressió hospitalària. Hi ha cinc ingressats a l’hospital de Meritxell, dos dels quals a la unitat de cures intensives, on una de les persones requereix ventilació mecànica. Respecte a la incidència a les escoles, ahir hi havia dues aules confinades completament i 29 de manera parcial. Pel que fa a la vacunació, el percentatge entre la població de més de 16 anys amb la pauta completa és del 78,2%, mentre que el 79,8% ha rebut la primera dosi. Entre la franja de 12 a 15 anys la immunització arriba al 53,9% amb dues punxades i al 59,4% només amb una. De fet, dilluns vinent s’iniciarà l’administració de la tercera dosi a les persones majors de 65 anys i a aquelles amb patologies que les fan més fràgils. Posteriorment es vacunarà la resta de franges d’edat de manera progressiva quan passin sis mesos de la segona dosi. A més a més, el ministeri de Salut va anunciar ahir que el personal sanitari i sociosanitari també començarà a rebre la tercera dosi del vaccí. Tot i això, el ministre Benazet va explicar que no serà obligatori.El ministeri ha decretat l’ús obligatori de la protecció facial als llocs de treball, independentment de la distància de seguretat i l’estat d’immunització dels treballadors.Les entitats que organitzen actes culturals, esportius i d’altre tipus amb més de 100 persones hauran d’exigir als assistents el passaport Covid per poder accedir-hi.L’oci nocturn amb activitat de ball està obligat a controlar l’accés a través del passaport Covid i s’elimina la dispensa de dur mascareta a l’interior d’aquests locals.Es manté la discrecionalitat sobre l’exigència del passaport Covid a la restauració i l’hoteleria, però s’haurà de dur la mascareta en tot moment, tret de quan es consumeixi.No s’exigeix de moment dur la mascareta en exteriors, però es recomana que se’n faci ús quan hi hagi aglomeracions o quan no es pugui garantir la distància de seguretat.