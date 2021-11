Actualitzada 20/11/2021 a les 06:04

La decisió d’Ski Andorra de contractar només personal que s’hagi vacunat contra la Covid no seria en un principi discriminatòria, segons l’opinió de gran part dels experts i lletrats andorrans consultats pel Diari, tot i que asseguren, al mateix temps, que el debat resta obert, i entre ells hi ha professionals que sí que ho consideren discriminatori.L’exdegà del Col·legi d’Advocats, Manuel Pujadas, és un dels que més contundents es mostren respecte a la no discriminació de la mesura. “Es pot fer, clar que sí. Com s’ha fet a França. Si no s’està vacunat contra la Covid no es reuneixen les condicions per treballar. No en tinc cap dubte”, diu.És de la mateixa opinió el també exdegà del col·legi, Francesc Badia, tot i que amb cautela perquè es considera “poc especialista” del dret laboral. Badia explica que “en aquests casos la discriminació ha de tenir una raó justificada, com poden ser els estàndards de seguretat dels clients i dels treballadors, però la raó no es pot trobar en la vacuna en si mateixa, sinó en l’objectiu que es persegueix amb la mesura”. A més a més, apunta que “si es fa per motius ideològics no es podria fer perquè llavors sí que seria una discriminació”.L’excap de Govern i advocat, Jaume Bartumeu, per la seva banda, matisa que és un assumpte que no es pot resoldre sense un debat profund, però indica que “en un cas de salut pública podria defensar les dues posicions, però crec que prevaldria la posició de l’empresa de defensar la protecció dels treballadors i del funcionament del negoci”.Amb la dificultat del debat jurídic ben present, l’advocat Xavier López Horischnik és de l’opinió de que sigui obligatòria la vacunació o no, “podria entrar entre els requisits per accedir a l’empresa amb l’ànim de protegir el grup de treballadors i l’economia”. López Horischnik introdueix el concepte que “l’accés a la vacuna ha estat ampli i de manera gratuïta per a tothom, i això podria descartar la discriminació, però entendria si un company amb millor criteri defensés que sí que ho és, de discriminatori. Estic en un 51% per una banda i un 49% en una altra”, relata.D’un altre costat, l’advocat laboralista Eduard Coll ho consideraria discriminatori perquè “no figura enlloc i afecta un dret fonamental, com és el dret al treball”. Coll emfatitza que “si no hi ha l’obligació de vacunar-se per part del Govern les mesures que es puguin prendre en aquest sentit per les empreses serien discriminatòries”, i assegura que al país no hi ha cap normativa que així ho reflecteixi.Un altre aspecte és si la mesura s’aplica als treballadors que ja tenen contracte laboral. En aquest cas tots els especialistes consultats argumenten que sí que seria discriminatori acomiadar una persona per no estar vacunada contra la Covid. “La relació laboral ja ha nascut en aquest cas i per trencar-la cal argumentar un motiu, i la vacunació seria en aquest cas discriminatori i fins i tot podria ser declarat nul si es recorre”, apunta López Horischnik. En aquests casos, Pujadas indica que “no es podria anar tan lluny com acomiadar, però sí decidir la suspensió de la feina, i fins i tot de sou, fins que la persona reuneixi les condicions òptimes per poder treballar”.