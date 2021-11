Actualitzada 20/11/2021 a les 06:10

TALL A LA C-14 EL 8 DE DESEMBRE A LA TARDA, EN PLENA OCUPACIÓ TORNADA



La família denuncia que “malgrat que el decret de l’escola inclusiva, aprovat el 2017 pel govern català, estableix que tots els alumnes, incloent-hi els nens amb discapacitat, poden ser escolaritzats en centres ordinaris, a la pràctica les escoles no reben els recursos suficients per atendre infants en aquestes condicions”.

Segons fonts de la família, "la situació actual evidencia que" la filla "necessita accedir a una escola d'educació especial, tot i que els pares ho viuen a contracor". A més, asseguren que els centres més propers d'aquestes característiques "són a una hora de cotxe, o més: a Andorra, a Manresa o a Lleida". Aquest fet implica que, comptant l'anada i la tornada, el pare o la mare han de fer entre quatre i cinc hores diàries de cotxe, una solució "del tot inviable".

Teletreball, transport públic i vehicle compartit. Aquestes són les recomanacions de Mobilitat al conjunt de la població per alleugerir el trànsit durant el proper pont de la Puríssima –entre el 4 i el 8 de desembre–. Sobretot “dilluns 6 i dimarts 7, en què la mobilitat serà especialment complicada perquè són dies de plena activitat econòmica i social al Principat”, va remarcar ahir el director del departament, Jaume Bonell, en declaracions a la premsa després de la reunió, a l’edifici administratiu de l’Obac, de la taula tècnica de trànsit.La trobada va servir per fixar els dispositius especials per a la temporada d’hivern. Durant la reunió, en què van participar representants de la policia, els serveis de circulació comunals, els mossos d’esquadra, la policia nacional espanyola i la guàrdia civil, Bonell va explicar que pel pont de la Puríssima hi ha prevista una entrada al Principat d’uns 70.000 vehicles, 50.000 dels quals entrarien per la frontera del riu Runer i 20.000, pel Pas de la Casa.D’altra banda, Bonell va apuntar que entre el 24 de desembre i el 9 de gener Mobilitat treballa amb la previsió que entraran al país uns 191.000 vehicles. Aquesta xifra suposa un augment de poc més del 6% en comparació amb la del Nadal del 2019, “que ja va ser un any rècord, amb una entrada de vehicles de prop de 180.000”. El director de Mobilitat estima que uns 111.000 vehicles accediran al Principat per la frontera hispanoandorrana, mentre que 80.000 ho faran per la francoandorrana.Per a cadascun dels dos dispositius –el del pont de la Puríssima i el de Nadal– es mobilitzarà un total de 250 efectius, entre policies, agents de circulació i treballadors del departament de Mobilitat. Bonell va remarcar que s’activaran dispositius especials de circulació de doble carril, modelables en funció del flux del trànsit, als punts més complicats de la xarxa, com ara el tram de la CG-1 entre el carrer Isidre Valls i la plaça Laurèdia, a Sant Julià de Lòria, l’accés al Tarter, el pas de la CG-3 pel centre de la Massana i la CG-1 a l’altura de l’Estadi Comunal.En la reunió de la taula tècnica del trànsit també es va acordar que el dispositiu de nevades s’activi a les cinc de la matinada, una hora abans que ho feia fins ara. Amb aquest canvi, Mobilitat vol que entre les set i les nou del matí les carreteres estiguin netes. Bonell va recordar que cada dia en aquesta franja horària 6.600 vehicles es desplacen a la vall central des de Sant Julià i les parròquies altes. El director de Mobilitat va recomanar avançar els viatges, fer teletreball si es pot i fer ús del transport públic a fi d’evitar els col·lapses de circulació els dies de nevades.Finalment, Bonell va destacar la participació de la policia nacional espanyola i la guàrdia civil en la reunió. La col·laboració amb els cossos de seguretat del país veí del sud, va assenyalar, permetrà “sumar esforços” i fer que el trànsit durant el pont de la Puríssima i els dies de Nadal “entri i surti del país amb la màxima fluïdesa”.