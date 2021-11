Actualitzada 20/11/2021 a les 13:59

El cap de Govern Xavier Espot ha publicat un missatge aquest matí a través del seu compte d'Instagram amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Infància, que commemora l'aniversari de l'adopció per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides de la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Tal com ha indicat, es tracta d'"un text fonamental per protegir els drets dels infants, per vetallar pel seu correcte desenvolupament i per la seva dignitat".