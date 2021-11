Escoltar els més joves

El pla nacional de la infància i l’adolescència tindrà en compte les demandes dels menors per traçar polítiques que vetllin pels seus drets i benestar.

Que els joves demanin ser escoltats no és una novetat. Però que l’administració els tingui realment en compte passa poc sovint. Tanmateix, aquesta vegada, les demandes dels infants i adolescents són l’eix central que guiarà la redacció del pla nacional de la infància i l’adolescència, una estratègia que tindrà com a objectiu vetllar pels infants i adolescents en l’exercici dels seus drets i protegir-los davant tota classe de desemparament, risc o maltractament.



Així doncs, el Govern ha fet una aposta per escoltar els implicats a l’hora de definir les polítiques que els afectaran. En aquest procés han participat des dels més