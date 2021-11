Clou amb èxit el congrés literari de novel·les d'espies

Participants i visitants valoren molt positivament aquest esdeveniment, que se celebra per primera vegada a Europa

La primera edició del congrés literari de novel·les d’espionatge ha complert totes les expectatives possibles. Així ho va manifestar ahir Josep Martínez, presentador i moderador de l’organització durant la clausura de l’esdeveniment. “Després de quatre dies de xerrades en directe, actes i debats puc dir que el resultat ha estat extremament satisfactori”, va celebrar Martínez. “El reflex que ha tingut tant amb la gent que hi ha participat com amb la gent que ha vingut com a visitant ha estat molt bo”, va assegurar. Es tracta del primer congrés d’aquesta temàtica que se celebra a Andorra i també el primer