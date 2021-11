Àustria es confina dilluns i obligarà tothom a vacunar-se a partir del febrer

Actualitzada 20/11/2021 a les 06:25

El canceller d’Àustria, Alexander Schallenberg, va anunciar ahir que les autoritats imposaran un nou confinament en l’àmbit nacional a partir de dilluns i va afirmar que la vacunació contra el coronavirus serà obligatòria a partir del mes de febrer, en un moment en què el país ha tornat a registrar un rècord diari de contagis. Els 15.809 nous contagis d’ahir, als quals cal afegir 48 morts més, superen en 15.145 els contagis registrats dijous, fins a un total de 1.027.274 casos i 11.951 decessos totals. La incidència setmanal de contagis per cada 100.000 habitants ja és de 990,7 i la situació és especialment greu a Salzburg i Alta Àustria, on la incidència supera els 1.500 casos. A l’estat d’Estíria ja no hi ha llits a cures intensives.“No és fàcil per a nosaltres, però davant del nombre de contagis hem de prendre aquestes mesures”, va dir Schallenberg, que va assenyalar que és “dolorós” haver d’imposar aquest tipus de restriccions, tenint en compte que hi ha vacunes suficients per a la població. “No hem tingut èxit a l’hora d’atreure suficient gent a la vacunació”, va ressaltar, abans d’afegir que, si bé s’havia rebutjat en un primer moment fer obligatòria la vacunació, “cal mirar la realitat als ulls”. En aquest sentit, el ministre de Salut austríac, Wolfgang Muckstein, va destacar que les mesures “no són fàcils per a ningú, però sí necessàries”.Àustria ha esdevingut així el primer país europeu a anunciar que farà obligatòria la vacunació contra el coronavirus. El confinament estarà en vigor durant un període de 20 dies i després la mesura es mantindrà per a aquelles persones que no estiguin vacunades, tal com passa des del 15 de novembre.L’anunci de Schallenberg arriba un dia després que les autoritats afirmessin que Salzburg i Alta Àustria entraran en un nou confinament a partir de dilluns, una decisió presa perquè “no hi havia cap altra alternativa” i que s’espera que s’aixequi abans de Nadal. A Alta Àustria el bloqueig durarà fins al 17 de desembre.Les últimes hores també s’ha sabut que grups opositors a les mesures de restricció han anunciat diverses marxes i concentracions avui a Viena, on s’espera la presència de simpatitzants de l’ultradretà Partit de la Llibertat (FPO). La intel·ligència austríaca ja ha alertat que els participants poden tractar d’entrar a la força als hospitals.