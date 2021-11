Argimon considera que no vacunar-se és propi d'una societat “opulenta i egoista”

Actualitzada 20/11/2021 a les 07:00

El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va manifestar ahir que el fet que un nombre de persones es negui a vacunar-se és propi “d’una societat opulenta, egoista i individual”. Argimon va fer aquestes declaracions en una entrevista a RTVE i es va mostrar contrari que els sanitaris es neguin a vacunar-se, i va declarar que “els sanitaris han de seguir el codi deontològic, sabem què han de fer i s’han de vacunar”. Respecte a establir l’obligatorietat o no de la vacuna, el conseller de Salut català va explicar que es decanta per la no obligació, tot i que insisteix en el fet que els professionals de la salut haurien d’immunitzar-se contra el virus.En la mateixa intervenció, Argimon va relatar que la Generalitat es planteja l’ampliació del requeriment del passaport Covid, tot i que no va concretar-ne els llocs. Va apuntar que la setmana vinent es prendrà una decisió.